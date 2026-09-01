Informations pratiques

Barbentane

Bourse aux jouets

Dimanche 27 septembre 2026 de 9h à 16h. Esplanade Frédéric Mistral Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Bourse aux jouets organisée par l’Association des parents d’élèves de l’école Notre Dame.

Achat/vente de matériel de puériculture, jouets, vêtements enfants.

Bourse aux jouets organisée par l’APEL de l’École Notre Dame à l’Esplanade Frédéric Mistral.



Vos placards regorgent de trésors ? Vous souhaitez faire de la place ?

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’APEL et participez à la bourse aux jouets.



Une buvette et un snack seront présents sur place toute la journée.



Une belle journée pour chiner, trouver de bonnes affaires et donner une seconde vie aux jouets ! .

Esplanade Frédéric Mistral Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur apelbarbentane@gmail.com

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English :

Toy fair organized by the Parents Association of Notre Dame School.

Purchase/sale of childcare equipment, toys, children’s clothing.

L’événement Bourse aux jouets Barbentane a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence