Bourse aux jouets Bernoy-le-Château
Bourse aux jouets Bernoy-le-Château dimanche 11 octobre 2026.
Bernoy-le-Château
Bourse aux jouets
Rue de la Place Bernoy-le-Château Aisne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Venez vendre, acheter et échanger des jouets à petits prix !
Une journée conviviale pour faire le bonheur des enfants tout en donnant une seconde vie aux jeux et jouets.
Venez vendre, acheter et échanger des jouets à petits prix !
Une journée conviviale pour faire le bonheur des enfants tout en donnant une seconde vie aux jeux et jouets. .
Rue de la Place Bernoy-le-Château 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 90 24 bernoy.mairie@sfr.fr
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English :
Come and sell, buy and trade toys at low prices!
It’s a fun day for kids, and a great way to give toys and games a second life.
L’événement Bourse aux jouets Bernoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois
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