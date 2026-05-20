Bernoy-le-Château

Bourse aux jouets

Rue de la Place Bernoy-le-Château Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Venez vendre, acheter et échanger des jouets à petits prix !

Une journée conviviale pour faire le bonheur des enfants tout en donnant une seconde vie aux jeux et jouets.

Venez vendre, acheter et échanger des jouets à petits prix !

Une journée conviviale pour faire le bonheur des enfants tout en donnant une seconde vie aux jeux et jouets. .

Rue de la Place Bernoy-le-Château 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 90 24 bernoy.mairie@sfr.fr

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English :

Come and sell, buy and trade toys at low prices!

It’s a fun day for kids, and a great way to give toys and games a second life.

L’événement Bourse aux jouets Bernoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois