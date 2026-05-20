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Bourse aux jouets Bernoy-le-Château

Bourse aux jouets Bernoy-le-Château dimanche 11 octobre 2026.

Adresse : Rue de la Place

Ville : 02200 Bernoy-le-Château

Département : Aisne

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Bernoy-le-Château

Bourse aux jouets

Rue de la Place Bernoy-le-Château Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Venez vendre, acheter et échanger des jouets à petits prix !
Une journée conviviale pour faire le bonheur des enfants tout en donnant une seconde vie aux jeux et jouets.
Venez vendre, acheter et échanger des jouets à petits prix !
Une journée conviviale pour faire le bonheur des enfants tout en donnant une seconde vie aux jeux et jouets.   .

Rue de la Place Bernoy-le-Château 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 90 24  bernoy.mairie@sfr.fr

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English :

Come and sell, buy and trade toys at low prices!
It’s a fun day for kids, and a great way to give toys and games a second life.

L’événement Bourse aux jouets Bernoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois

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