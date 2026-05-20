Bernoy-le-Château

La Bercycle

Place Roger Amboise Bernoy-le-Château Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Course cycliste organisée par l’association B.S.A

Course cycliste organisée par l’association B.S.A .

Place Roger Amboise Bernoy-le-Château 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 90 24 go_events_organisations@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cycling race organized by the B.S.A association

L’événement La Bercycle Bernoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois