La Bercycle Bernoy-le-Château
La Bercycle Bernoy-le-Château dimanche 13 septembre 2026.
Bernoy-le-Château
La Bercycle
Place Roger Amboise Bernoy-le-Château Aisne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Course cycliste organisée par l’association B.S.A
Course cycliste organisée par l’association B.S.A .
Place Roger Amboise Bernoy-le-Château 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 90 24 go_events_organisations@yahoo.com
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English :
Cycling race organized by the B.S.A association
L’événement La Bercycle Bernoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois
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