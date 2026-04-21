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Bourse aux jouets et livres d’enfants Salle polyvalente Blainville-sur-Mer

Bourse aux jouets et livres d’enfants Salle polyvalente Blainville-sur-Mer

Bourse aux jouets et livres d’enfants Salle polyvalente Blainville-sur-Mer dimanche 15 novembre 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Rue de la Vieille Digue

Ville : 50560 Blainville-sur-Mer

Département : Manche

Début : dimanche 15 novembre 2026

Fin : dimanche 15 novembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Blainville-sur-Mer

Bourse aux jouets et livres d’enfants

Salle polyvalente Rue de la Vieille Digue Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 10:00:00
fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :
2026-11-15

Bourse aux jouets et livres d’enfants dans la salle polyvalente de Blainville-sur-Mer 3€ le mètre linéaire Organisé par l’ATB.
Réservation 02 33 19 08 10 06 48 95 72 07.   .

Salle polyvalente Rue de la Vieille Digue Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Bourse aux jouets et livres d’enfants

L’événement Bourse aux jouets et livres d’enfants Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par Coutances Tourisme

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