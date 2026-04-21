Bourse aux jouets et livres d’enfants Salle polyvalente Blainville-sur-Mer
Bourse aux jouets et livres d’enfants Salle polyvalente Blainville-sur-Mer dimanche 15 novembre 2026.
Blainville-sur-Mer
Bourse aux jouets et livres d’enfants
Salle polyvalente Rue de la Vieille Digue Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 10:00:00
fin : 2026-11-15 17:00:00
Date(s) :
2026-11-15
Bourse aux jouets et livres d’enfants dans la salle polyvalente de Blainville-sur-Mer 3€ le mètre linéaire Organisé par l’ATB.
Réservation 02 33 19 08 10 06 48 95 72 07. .
Salle polyvalente Rue de la Vieille Digue Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse aux jouets et livres d’enfants
L’événement Bourse aux jouets et livres d’enfants Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Blainville-sur-Mer (Manche)
- CMB Tour de Jazz sous les pommiers La Fanfare Saugrenue Blainville-sur-Mer 8 mai 2026
- Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle multiculturelle, Village vacances VTF Le Sénéquet Blainville-sur-Mer 14 mai 2026
- Foire aux huîtres et vide-greniers Rue de Gonneville Blainville-sur-Mer 24 mai 2026
- Moussette en fête Salle polyvalente Blainville-sur-Mer 30 mai 2026
- Le Scenek’ Live Music Bone Fire Village vacances VTF Le Sénéquet Blainville-sur-Mer 8 juillet 2026