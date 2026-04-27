BOURSE AUX JOUETS La Bruffière La Bruffière
BOURSE AUX JOUETS La Bruffière La Bruffière vendredi 1 mai 2026.
La Bruffière
BOURSE AUX JOUETS La Bruffière
28 Rue de la Durmelière La Bruffière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
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28 Rue de la Durmelière La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire videgrrenierlabruffiere@gmail.com
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English :
L’événement BOURSE AUX JOUETS La Bruffière La Bruffière a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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