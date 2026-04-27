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BOURSE AUX JOUETS La Bruffière La Bruffière

BOURSE AUX JOUETS La Bruffière La Bruffière vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 28 Rue de la Durmelière

Ville : 85530 La Bruffière

Département : Vendée

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

La Bruffière

BOURSE AUX JOUETS La Bruffière

28 Rue de la Durmelière La Bruffière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :
2026-05-01

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28 Rue de la Durmelière La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire   videgrrenierlabruffiere@gmail.com

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English :

L’événement BOURSE AUX JOUETS La Bruffière La Bruffière a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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