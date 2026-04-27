La Bruffière

BOURSE AUX JOUETS La Bruffière

28 Rue de la Durmelière La Bruffière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

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28 Rue de la Durmelière La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire videgrrenierlabruffiere@gmail.com

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English :

L’événement BOURSE AUX JOUETS La Bruffière La Bruffière a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Terres de Montaigu