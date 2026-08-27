Bourse aux Jouets Route du Plan de la Tour Sainte-Maxime

dimanche 6 décembre 2026 · Route du Plan de la Tour · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Bourse aux Jouets

Route du Plan de la Tour Gymnase Pastorelli Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 08:00:00

fin : 2026-12-06 16:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Retrouvez-nous au complexe Pastorelli-Rossi à l’occasion de notre traditionnelle Bourse aux Jouets !

C’est la journée idéale pour faire de belles trouvailles à moindre coût.

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Route du Plan de la Tour Gymnase Pastorelli Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 09 82 94 contact@sainte-maxime.com

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English : Bourse aux Jouets

Join us at the Pastorelli-Rossi complex for our traditional toy sale!

It’s the perfect day to find great bargains at low prices.

L’événement Bourse aux Jouets Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Sainte Maxime