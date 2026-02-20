Bourse aux jouets Seloncourt
Bourse aux jouets Seloncourt samedi 17 octobre 2026.
Bourse aux jouets
Salle polyvalente Gustave Kuntz Seloncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Bourse aux jouets MPT de Seloncourt
La MPT de Seloncourt organise sa traditionnelle bourse aux jouets les 17 et 18 octobre à la Salle Polyvalente de Seloncourt.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour dénicher jouets, jeux et articles pour enfants, ou pour vendre ceux qui ont fait leur temps !
Dates Samedi 17 et dimanche 18 octobre
Lieu Salle Polyvalente, Seloncourt
Entrée libre pour les visiteurs
Venez nombreux partager ce moment convivial et faire plaisir aux petits (et aux grands !) amateurs de jeux. .
Salle polyvalente Gustave Kuntz Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse aux jouets
L’événement Bourse aux jouets Seloncourt a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD