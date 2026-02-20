Bourse aux jouets Seloncourt

Bourse aux jouets

Bourse aux jouets MPT de Seloncourt

La MPT de Seloncourt organise sa traditionnelle bourse aux jouets les 17 et 18 octobre à la Salle Polyvalente de Seloncourt.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour dénicher jouets, jeux et articles pour enfants, ou pour vendre ceux qui ont fait leur temps !

Dates Samedi 17 et dimanche 18 octobre

Lieu Salle Polyvalente, Seloncourt

Entrée libre pour les visiteurs

Venez nombreux partager ce moment convivial et faire plaisir aux petits (et aux grands !) amateurs de jeux. .

