Feu de la Saint-Jean à Seloncourt Terrain de la Panse Seloncourt

Feu de la Saint-Jean à Seloncourt

Terrain de la Panse Rue d’Audincourt Seloncourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la traditionnelle Fête de la Saint-Jean au Terrain de la panse à Seloncourt à partir de 18h !

Dans une ambiance conviviale et festive ! Profitez d’une buvette et d’une petite restauration sur place pour vous régaler tout au long de la soirée.

Animation musicale pour enflammer l’ambiance avant le grand spectacle du feu !

Plus d’informations au 03 81 37 33 11 (Maison Pour Tous de Seloncourt) .

Terrain de la Panse Rue d'Audincourt Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 33 11

