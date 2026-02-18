Feu de la Saint-Jean à Seloncourt Terrain de la Panse Seloncourt
Terrain de la Panse Rue d’Audincourt Seloncourt Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
2026-06-21
Venez célébrer la traditionnelle Fête de la Saint-Jean au Terrain de la panse à Seloncourt à partir de 18h !
Dans une ambiance conviviale et festive ! Profitez d’une buvette et d’une petite restauration sur place pour vous régaler tout au long de la soirée.
Animation musicale pour enflammer l’ambiance avant le grand spectacle du feu !
Plus d’informations au 03 81 37 33 11 (Maison Pour Tous de Seloncourt) .
Terrain de la Panse Rue d’Audincourt Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 33 11
