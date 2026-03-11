Bourse aux livres à Gy Gy
Bourse aux livres à Gy Gy mercredi 25 mars 2026.
Bourse aux livres à Gy
Gy Haute-Saône
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
2026-03-25
Amoureux des livres ou simples curieux, rendez-vous à l’EHPAD de Gy pour une bourse aux livres de 10h à 17h ! Vous pouvez faire don de vos livres à l’entrée de l’établissement jusqu’au 10 avril. Tous les ouvrages récoltés seront au profit des résidents. Venez flâner, dénicher de nouvelles lectures et soutenir une belle initiative locale ! .
Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
