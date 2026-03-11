Bourse aux livres à Gy

Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Amoureux des livres ou simples curieux, rendez-vous à l’EHPAD de Gy pour une bourse aux livres de 10h à 17h ! Vous pouvez faire don de vos livres à l’entrée de l’établissement jusqu’au 10 avril. Tous les ouvrages récoltés seront au profit des résidents. Venez flâner, dénicher de nouvelles lectures et soutenir une belle initiative locale ! .

Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 05 71 48

English : Bourse aux livres à Gy

