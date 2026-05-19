Bourse aux livres Salle des Fêtes Les Billanges
Bourse aux livres Salle des Fêtes Les Billanges dimanche 28 juin 2026.
Les Billanges
Bourse aux livres
Salle des Fêtes 38 Route de Chatelus Les Billanges Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Venez vendre vos livres (ou en acheter) à faible prix auprès d’une vingtaine d’exposants. .
Salle des Fêtes 38 Route de Chatelus Les Billanges 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 49 50 97 phmandaud@gmail.com
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English : Bourse aux livres
L’événement Bourse aux livres Les Billanges a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin