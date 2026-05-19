Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux livres Salle des Fêtes Les Billanges

Bourse aux livres Salle des Fêtes Les Billanges

Bourse aux livres Salle des Fêtes Les Billanges dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : 38 Route de Chatelus

Ville : 87340 Les Billanges

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Les Billanges

Bourse aux livres

Salle des Fêtes 38 Route de Chatelus Les Billanges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Venez vendre vos livres (ou en acheter) à faible prix auprès d’une vingtaine d’exposants.   .

Salle des Fêtes 38 Route de Chatelus Les Billanges 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 49 50 97  phmandaud@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse aux livres

L’événement Bourse aux livres Les Billanges a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin