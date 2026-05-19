Bourse aux livres Salle des Fêtes Les Billanges

Les Billanges

Bourse aux livres

Salle des Fêtes 38 Route de Chatelus Les Billanges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez vendre vos livres (ou en acheter) à faible prix auprès d’une vingtaine d’exposants. .

Salle des Fêtes 38 Route de Chatelus Les Billanges 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 49 50 97 phmandaud@gmail.com

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English : Bourse aux livres

L’événement Bourse aux livres Les Billanges a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin