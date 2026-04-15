Bourse aux livres salle multiculturelle Onlay

Onlay

Bourse aux livres

salle multiculturelle Le Bourg Onlay Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Bourse aux livres .

salle multiculturelle Le Bourg Onlay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 55 25 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse aux livres

L’événement Bourse aux livres Onlay a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs