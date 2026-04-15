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Bourse aux livres salle multiculturelle Onlay

Bourse aux livres salle multiculturelle Onlay

Bourse aux livres salle multiculturelle Onlay vendredi 1 mai 2026.

Lieu : salle multiculturelle

Adresse : Le Bourg

Ville : 58370 Onlay

Département : Nièvre

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Onlay

Bourse aux livres

salle multiculturelle Le Bourg Onlay Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Bourse aux livres   .

salle multiculturelle Le Bourg Onlay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 55 25 85 

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English : Bourse aux livres

L’événement Bourse aux livres Onlay a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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