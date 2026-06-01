Bourse aux loisirs créatif TARASTEIX Tarasteix

Tarasteix

Bourse aux loisirs créatif

TARASTEIX Salle des fêtes Tarasteix Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Plongez dans l’univers chaleureux et inspirant des loisirs créatifs à travers cette bourse aux loisirs créatifs dédiée à la couture, au tricot et aux arts du fil. Cet événement invite visiteurs et passionnés à découvrir des créations originales, à explorer des techniques artisanales et à partager des moments authentiques autour du fait main.

Véritable vitrine du savoir-faire créatif, cette rencontre met en lumière l’imagination et le talent de créatrices et créateurs, dans une ambiance colorée et accueillante. Entre découvertes, échanges et inspirations, chacun pourra s’immerger dans un univers où la créativité est à l’honneur.

Restauration sur place.

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TARASTEIX Salle des fêtes Tarasteix 65320 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 72 24 59 info@coeursudouest-tourisme.com

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English :

Immerse yourself in the warm and inspiring world of creative hobbies at this bourse aux loisirs créatifs dedicated to sewing, knitting and thread arts. The event invites visitors and enthusiasts alike to discover original creations, explore artisanal techniques and share authentic handmade moments.

A veritable showcase of creative know-how, the event highlights the imagination and talent of designers in a colorful and welcoming atmosphere. Discoveries, exchanges and inspirations will allow everyone to immerse themselves in a world where creativity has pride of place.

Catering on site.

L’événement Bourse aux loisirs créatif Tarasteix a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65