BOURSE AUX OISEAUX Bucy-le-Long lundi 14 septembre 2026.
Place du 29 Août 1944 Bucy-le-Long Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0
Début : 2026-09-14 09:30:00
fin : 2026-09-14 16:30:00
2026-09-14
Le club les piafs de l’Aisne organise une bourse aux oiseaux le 14 septembre 2025 en la commune de Bucy le long de 9H30 a 16H
L’occasion d’échanger avec des éleveurs et aussi l’acquisition d’un piou piou bagué et déclaré au service de la DDPP de l’Aisne 0 .
Place du 29 Août 1944 Bucy-le-Long 02880 Aisne Hauts-de-France +33 6 80 01 81 46 lespiafsdelaisne@gmx.fr
