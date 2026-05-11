Bucy-le-Long

Concert classique

1 Rue du Moulin de Laffaux Bucy-le-Long Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

L’ensemble CAMUSETTE CONSORT des Pays Bas sera de retour pour nous offrir un concert de musique de la Renaissance et du Moyen-Age sur le thème de l’AMOUR. Les 9 musiciens polyvalents alternent le chant et le jeu des instruments à cordes.

17 juillet à Soissons dans la chapelle Saint Charles, 19h

18 juillet à Bucy-le-Long dans la chapelle Sainte Marguerite, 17h

L’ensemble CAMUSETTE CONSORT des Pays Bas sera de retour pour nous offrir un concert de musique de la Renaissance et du Moyen-Age sur le thème de l’AMOUR. Les 9 musiciens polyvalents alternent le chant et le jeu des instruments à cordes.

17 juillet à Soissons dans la chapelle Saint Charles, 19h

18 juillet à Bucy-le-Long dans la chapelle Sainte Marguerite, 17h .

1 Rue du Moulin de Laffaux Bucy-le-Long 02880 Aisne Hauts-de-France +33 6 38 63 44 08 i.kleijnjan@orange.fr

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English :

The CAMUSETTE CONSORT ensemble from the Netherlands returns for a concert of Renaissance and medieval music on the theme of LOVE. The 9 versatile musicians alternate singing and playing string instruments.

july 17, Soissons, chapelle Saint Charles, 7pm

july 18 in Bucy-le-Long in the Sainte Marguerite chapel, 5pm

L’événement Concert classique Bucy-le-Long a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Soissonnais-Valois