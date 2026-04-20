BOURSE AUX OISEAUX Palavas-les-Flots
BOURSE AUX OISEAUX Palavas-les-Flots samedi 10 octobre 2026.
Palavas-les-Flots
BOURSE AUX OISEAUX
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Samedi de 9h à 17h
Dimanche de 9h à 12h
Bourse aux oiseaux par l’association Oiseau club Palavas Hérault
Salle des fêtes
Infos 06 71 53 08 93 ou corto2@ wanadoo.fr .
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 53 08 93 corto2@wanadoo.fr
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English : BOURSE AUX OISEAUX
Saturday, 9am to 5pm
Sunday, 9am to 12pm
Bird market organized by Oiseau Club Palavas Hérault
L’événement BOURSE AUX OISEAUX Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34