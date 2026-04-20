Palavas-les-Flots

BOURSE AUX OISEAUX

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Samedi de 9h à 17h

Dimanche de 9h à 12h

Bourse aux oiseaux par l’association Oiseau club Palavas Hérault

Salle des fêtes

Infos 06 71 53 08 93 ou corto2@ wanadoo.fr .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 53 08 93 corto2@wanadoo.fr

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English : BOURSE AUX OISEAUX

Saturday, 9am to 5pm

Sunday, 9am to 12pm

Bird market organized by Oiseau Club Palavas Hérault

L’événement BOURSE AUX OISEAUX Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34