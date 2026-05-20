Bourse aux plantes Mairie Chatenet
Bourse aux plantes Mairie Chatenet dimanche 22 novembre 2026.
Chatenet
Bourse aux plantes
Mairie 7 route de Chevanceaux Chatenet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 10:00:00
fin : 2026-11-22 14:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Échangez, apportez et emportez des plants, boutures, semis, bulbes, graines…
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Mairie 7 route de Chevanceaux Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 25 89 mairie@chatenet17.fr
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English :
Exchange, bring in and take away plants, cuttings, seedlings, bulbs, seeds…
L’événement Bourse aux plantes Chatenet a été mis à jour le 2026-05-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge