Fête à Chatenet avec Reciprock Salle des fêtes Chatenet
samedi 22 août 2026 · Salle des fêtes · Chatenet
Informations pratiques
Chatenet
Fête à Chatenet avec Reciprock
Salle des fêtes Place Léontine Chatenet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
L’association l’Echo des Collines et des Vallées vous invite à un concert du groupe Reciprock!
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Salle des fêtes Place Léontine Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 24 88 69
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English :
The Echo des Collines et des Vallées association invites you to a concert by the band Reciprock!
L’événement Fête à Chatenet avec Reciprock Chatenet a été mis à jour le 2026-07-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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