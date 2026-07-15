Fête à Chatenet avec Reciprock Salle des fêtes Chatenet

Informations pratiques

Chatenet

Fête à Chatenet avec Reciprock

Salle des fêtes Place Léontine Chatenet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

L’association l’Echo des Collines et des Vallées vous invite à un concert du groupe Reciprock!

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Salle des fêtes Place Léontine Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 24 88 69

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English :

The Echo des Collines et des Vallées association invites you to a concert by the band Reciprock!

L’événement Fête à Chatenet avec Reciprock Chatenet a été mis à jour le 2026-07-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge