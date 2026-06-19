AGENDA · Jouet-sur-l'Aubois
Bourse aux plantes Jouet-sur-l’Aubois
samedi 4 juillet 2026 · Jouet-sur-l'Aubois
Informations pratiques
Jouet-sur-l’Aubois
Bourse aux plantes
Place Daumy Jouet-sur-l’Aubois Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04 13:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05
Retrouvez la bourse aux plantes tous les premiers samedis du mois.
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Place Daumy Jouet-sur-l’Aubois 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 83 59 82
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English :
The plant swap takes place on the first Saturday of every month.
L’événement Bourse aux plantes Jouet-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Loire en Berry