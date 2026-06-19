Informations pratiques

Jouet-sur-l’Aubois

Bourse aux plantes

Place Daumy Jouet-sur-l’Aubois Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-04 13:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05

Retrouvez la bourse aux plantes tous les premiers samedis du mois.

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Place Daumy Jouet-sur-l’Aubois 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 83 59 82

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English :

The plant swap takes place on the first Saturday of every month.

L’événement Bourse aux plantes Jouet-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Loire en Berry