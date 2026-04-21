Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux plantes Saint-Lô

Bourse aux plantes Saint-Lô

Bourse aux plantes Saint-Lô dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Rue Torteron

Ville : 50000 Saint-Lô

Département : Manche

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Lô

Bourse aux plantes

Rue Torteron Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Rendez-vous le 10 mai prochain, de 10h à 18h, rue Torteron pour la bourse aux plantes des remparts de Saint-Lô !

Renseignements au 06 59 18 44 12.   .

Rue Torteron Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 59 18 44 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse aux plantes

L’événement Bourse aux plantes Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Saint-Lô

À voir aussi à Saint-Lô (Manche)