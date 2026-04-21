Saint-Lô

Bourse aux plantes

Rue Torteron Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Rendez-vous le 10 mai prochain, de 10h à 18h, rue Torteron pour la bourse aux plantes des remparts de Saint-Lô !

Renseignements au 06 59 18 44 12. .

Rue Torteron Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 59 18 44 12

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English : Bourse aux plantes

L’événement Bourse aux plantes Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Saint-Lô