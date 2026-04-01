Soubran

Bourse aux Plantes

Place du château d’eau Soubran Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-19 15:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Bourse aux Plantes troc avant tout, rien ne se vend !

Venez troquer vos plantes, fleurs, racines, graines, boutures.

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Place du château d’eau Soubran 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 58 73 79

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English :

Plant Exchange: bartering above all, nothing can be sold!

Come and trade your plants, flowers, roots, seeds and cuttings.

L’événement Bourse aux Plantes Soubran a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge