Bourse aux Plantes Soubran
Bourse aux Plantes Soubran dimanche 19 avril 2026.
Soubran
Bourse aux Plantes
Place du château d’eau Soubran Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19 15:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Bourse aux Plantes troc avant tout, rien ne se vend !
Venez troquer vos plantes, fleurs, racines, graines, boutures.
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Place du château d’eau Soubran 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 58 73 79
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English :
Plant Exchange: bartering above all, nothing can be sold!
Come and trade your plants, flowers, roots, seeds and cuttings.
L’événement Bourse aux Plantes Soubran a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge