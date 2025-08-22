Circuit pédestre N°13a « Les Bénissons » Soubran Charente-Maritime
Circuit pédestre N°13a « Les Bénissons » Soubran Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit pédestre N°13a Les Bénissons
Circuit pédestre N°13a Les Bénissons Étang des Bénissons 17150 Soubran Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Un petit circuit pour s’initier aux mystères des tourbières (pensez aux protections anti-moustiques).
+33 5 17 24 03 47
English :
A small circuit to learn about the mysteries of the peat bogs (think of the anti-mosquito protections).
Deutsch :
Ein kleiner Rundgang, um sich in die Geheimnisse der Torfmoore einweihen zu lassen (denken Sie an Mückenschutz).
Italiano :
Un breve tour per conoscere i misteri delle torbiere (ricordatevi di portare un repellente per le zanzare).
Español :
Un breve recorrido para conocer los misterios de las turberas (recuerde llevar repelente de mosquitos).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme