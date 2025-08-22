Circuit pédestre N°13a Les Bénissons

Circuit pédestre N°13a Les Bénissons Étang des Bénissons 17150 Soubran Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Un petit circuit pour s’initier aux mystères des tourbières (pensez aux protections anti-moustiques).

+33 5 17 24 03 47

English :

A small circuit to learn about the mysteries of the peat bogs (think of the anti-mosquito protections).

Deutsch :

Ein kleiner Rundgang, um sich in die Geheimnisse der Torfmoore einweihen zu lassen (denken Sie an Mückenschutz).

Italiano :

Un breve tour per conoscere i misteri delle torbiere (ricordatevi di portare un repellente per le zanzare).

Español :

Un breve recorrido para conocer los misterios de las turberas (recuerde llevar repelente de mosquitos).

