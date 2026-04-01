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Bourse aux plantules Coutances

Bourse aux plantules Coutances

Bourse aux plantules Coutances samedi 25 avril 2026.

Adresse : Rue Tournées Saint-Nicolas

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Coutances

Bourse aux plantules

Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Rendez-vous à l’espace St Nicolas pour une bourse aux plantules de 10h à13h. Entrée libre.   .

Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie   fleursetjardinsducoutancais@gmail.com

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English : Bourse aux plantules

L’événement Bourse aux plantules Coutances a été mis à jour le 2026-04-13 par Coutances Tourisme

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