Coutances

Bourse aux plantules

Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Rendez-vous à l’espace St Nicolas pour une bourse aux plantules de 10h à13h. Entrée libre. .

Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie fleursetjardinsducoutancais@gmail.com

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English : Bourse aux plantules

L’événement Bourse aux plantules Coutances a été mis à jour le 2026-04-13 par Coutances Tourisme