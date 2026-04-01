Bourse aux plantules Coutances
Bourse aux plantules Coutances samedi 25 avril 2026.
Coutances
Bourse aux plantules
Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Rendez-vous à l’espace St Nicolas pour une bourse aux plantules de 10h à13h. Entrée libre. .
Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie fleursetjardinsducoutancais@gmail.com
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English : Bourse aux plantules
L’événement Bourse aux plantules Coutances a été mis à jour le 2026-04-13 par Coutances Tourisme
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