Saint-Pierre tout un chantier, la visite guidée Musée Quesnel-Morinière Coutances

Coutances

Saint-Pierre tout un chantier, la visite guidée

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La visite de l’église Saint-Pierre, classée Monument historique, permet de découvrir son architecture, l’histoire d’un quartier et la nature des travaux qui se dérouleront jusqu’en 2027. .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Saint-Pierre tout un chantier, la visite guidée

L’événement Saint-Pierre tout un chantier, la visite guidée Coutances a été mis à jour le 2026-04-08 par Coutances Tourisme