Saint-Pierre tout un chantier, la visite guidée Musée Quesnel-Morinière Coutances
Saint-Pierre tout un chantier, la visite guidée Musée Quesnel-Morinière Coutances dimanche 26 avril 2026.
Coutances
Saint-Pierre tout un chantier, la visite guidée
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
La visite de l’église Saint-Pierre, classée Monument historique, permet de découvrir son architecture, l’histoire d’un quartier et la nature des travaux qui se dérouleront jusqu’en 2027. .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Saint-Pierre tout un chantier, la visite guidée
L’événement Saint-Pierre tout un chantier, la visite guidée Coutances a été mis à jour le 2026-04-08 par Coutances Tourisme
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