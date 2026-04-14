Bourse aux vélos 2026, Gymnase de Saint Jean de Liversay, Saint-Jean-de-Liversay

Bourse aux vélos 2026 9 et 10 mai Gymnase de Saint Jean de Liversay Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00

Samedi 9 mai : dépôt des vélos à mettre en vente, 2€ par vélo enregistré

Dimanche 10 mai : mise en vente des vélos déposés la veille

Gymnase de Saint Jean de Liversay 7 rue du 19 mars saint jean de liversay Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dépôt vente de vélos le weekend du 9-10 mai 2026 à St Jean-de-Liversay