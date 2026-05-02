BOURSE AUX VELOS, 208 route de Divonne Versonnex, Versonnex

BOURSE AUX VELOS Samedi 2 mai, 08h30 208 route de Divonne Versonnex Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T08:30:00+02:00 – 2026-05-02T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T08:30:00+02:00 – 2026-05-02T15:00:00+02:00

1° BOURSE AUX VéLOS

Avec Bike Shepherd

8h-9h30 Dépôt

Vélo uniquement en bon état

Inscrire son vélo à la vente

9h30-13h30 Vente

20 % du prix pour l’association Grange à Pont

14h – 15h30 Retrait

des ventes et des invendus

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Bourse de vente de vélos d’occasions entre particiuliers