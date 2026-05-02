BOURSE AUX VELOS, 208 route de Divonne Versonnex, Versonnex
BOURSE AUX VELOS, 208 route de Divonne Versonnex, Versonnex samedi 2 mai 2026.
BOURSE AUX VELOS Samedi 2 mai, 08h30 208 route de Divonne Versonnex Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T08:30:00+02:00 – 2026-05-02T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T08:30:00+02:00 – 2026-05-02T15:00:00+02:00
1° BOURSE AUX VéLOS
Avec Bike Shepherd
8h-9h30 Dépôt
Vélo uniquement en bon état
Inscrire son vélo à la vente
9h30-13h30 Vente
20 % du prix pour l’association Grange à Pont
14h – 15h30 Retrait
des ventes et des invendus
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Bourse de vente de vélos d’occasions entre particiuliers