Bourse aux vélos, Collège de Sèvres, Sèvres

Bourse aux vélos Samedi 30 mai, 10h00 Collège de Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Vous avez un vélo à vendre ?

Vous cherchez un vélo d’occasion à petit prix ?

Rendez-vous à la Bourse aux vélos de Sèvres, organisée sur le parvis du Collège international, le samedi 30 mai 2026.

Porté par la Ville de Sèvres dans le cadre de l’événement national Mai à Vélo, ce rendez-vous convivial et engagé permet aux habitants d’acheter ou de vendre un vélo simplement, tout en donnant une seconde vie au matériel.

Organisé en partenariat avec Grand Paris Seine Ouest, les associations Cocyclette et SoliCycle avec le soutien du Secours Catholique.

Le programme

10h – 13h : dépôt des vélos

Les vendeurs déposent leur vélo sur place. Le prix est fixé librement.

Un atelier d’auto-réparation est également proposé pour apprendre à entretenir ou remettre en état son vélo.

14h – 16h30 : vente au public

Testez, choisissez et repartez à vélo !

16h30 – 17h : clôture

Les vendeurs récupèrent le produit de la vente ou leur vélo invendu.

Des animations pour petits et grands

Tout au long de l’après-midi, profitez d’un moment convivial autour du vélo :

essais de vélos rigolos ou de vélos de cirque

stand de découverte et d’essai de vélos spéciaux (cargo, triporteur…)

atelier « Recyclons sport » : fabrication d’objets à partir de pièces de vélo usagées et customisation de vos casques

Collège de Sèvres 1 parvis charles de gaulle 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France

Déposez, vendez ou achetez un vélo d’occasion en toute simplicité, le temps d’une journée.