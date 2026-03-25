Bourse aux Vélos du Vélotonome

Place de la République Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L'association le Vélotonome, atelier vélo solidaire et participatif, organise sa bourse aux vélos printanière en partenariat avec le Rotary Club

L'association le Vélotonome, atelier vélo solidaire et participatif, organise sa bourse aux vélos printanière en partenariat avec le Rotary Club. Des vélos à acheter pour petits et grands

C'est l'occasion également de venir prendre des infos, d'effectuer un diagnostic de votre vélo où faire une réparation sur notre atelier mobile

Enfin si vous souhaitez vendre votre vélo nous mettons à votre disposition notre stand ce jour

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Place de la République Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 62 94 87 82

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English :

The Vélotonome association, a bicycle workshop for solidarity and participation, is organizing its spring bicycle market in partnership with the Rotary Club

L’événement Bourse aux Vélos du Vélotonome Saint-Céré a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Dordogne