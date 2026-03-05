Bourse aux vélos et accessoires Métabief
Bourse aux vélos et accessoires Métabief vendredi 27 mars 2026.
Bourse aux vélos et accessoires
Salle Paul Charlain Métabief Doubs
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27
Viens acheter un vélo, vendre le tien un ou le faire entretenir !
On organise la bourse aux vélos à Métabief, à la Salle Paul Charlain
Dépôt VTT vendredi 27 mars de 17h à 19h30
Ouvert au public samedi 28 mars de 9h à 16h.
Retrait VTT samedi 28 mars de 14h à 16h
Prestations sur place pour entretenir ou faire réparer ton vélo.
Commission sur les ventes 15% avec plafond à 250€
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ! .
Salle Paul Charlain Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté vttclubmontdor25@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse aux vélos et accessoires
L’événement Bourse aux vélos et accessoires Métabief a été mis à jour le 2026-03-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS