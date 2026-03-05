Bourse aux vélos et accessoires

Salle Paul Charlain Métabief Doubs

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27

Viens acheter un vélo, vendre le tien un ou le faire entretenir !

On organise la bourse aux vélos à Métabief, à la Salle Paul Charlain

Dépôt VTT vendredi 27 mars de 17h à 19h30

Ouvert au public samedi 28 mars de 9h à 16h.

Retrait VTT samedi 28 mars de 14h à 16h

Prestations sur place pour entretenir ou faire réparer ton vélo.

Commission sur les ventes 15% avec plafond à 250€

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ! .

Salle Paul Charlain Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté vttclubmontdor25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse aux vélos et accessoires

L’événement Bourse aux vélos et accessoires Métabief a été mis à jour le 2026-03-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS