Bourse aux vélos, La Comballe, Veyras

Bourse aux vélos Samedi 20 juin, 14h00 La Comballe Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

MODAL organise une bourse aux vélos adultes et enfants sous la nouvelle halle de Veyras le samedi 20 juin àpartir de 14h

Café et jus de fruits sur place

La Comballe chemin de l’amitié franco suisse Veyras 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Bourse aux vélos enfants et adultes