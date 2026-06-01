Bourse aux vélos, La Comballe, Veyras
Bourse aux vélos, La Comballe, Veyras samedi 20 juin 2026.
Bourse aux vélos Samedi 20 juin, 14h00 La Comballe Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
MODAL organise une bourse aux vélos adultes et enfants sous la nouvelle halle de Veyras le samedi 20 juin àpartir de 14h
Café et jus de fruits sur place
La Comballe chemin de l’amitié franco suisse Veyras 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Bourse aux vélos enfants et adultes