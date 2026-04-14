Bourse aux vélos, Maison de la Transition Ecologique, Marcq-en-Barœul
Bourse aux vélos, Maison de la Transition Ecologique, Marcq-en-Barœul mercredi 29 avril 2026.
Bourse aux vélos Mercredi 29 avril, 09h00, 15h00, 17h00 Maison de la Transition Ecologique Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T17:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:00:00+02:00
Journée dédiée à la vente de vélos d’occasion entre particuliers.
dépot 9h / 11h
vente 17h / 19h
A la maison de la Transition Ecologique
Maison de la Transition Ecologique 137, rue du Docteur Ducroquet 59700 Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.marcq-en-baroeul.org »}]
dépôt / vente