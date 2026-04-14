MAI A VELO BY FIT RETAIL, FIT RETAIL, Marcq-en-Barœul
MAI A VELO BY FIT RETAIL, FIT RETAIL, Marcq-en-Barœul lundi 4 mai 2026.
MAI A VELO BY FIT RETAIL 4 – 29 mai FIT RETAIL Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T00:00:00+02:00 – 2026-05-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00
FIT RETAIL 278 BOULEVARD CLEMENCEAU 59700 MARCQ EN BAROEUL Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
Challenge de KM
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