MAI A VELO BY FIT RETAIL, FIT RETAIL, Marcq-en-Barœul

MAI A VELO BY FIT RETAIL 4 – 29 mai FIT RETAIL Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T00:00:00+02:00 – 2026-05-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00

FIT RETAIL 278 BOULEVARD CLEMENCEAU 59700 MARCQ EN BAROEUL Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

Challenge de KM