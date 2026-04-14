Bourse aux vélos, Parvis de la médiathèque de Narbonne, Narbonne
Bourse aux vélos, Parvis de la médiathèque de Narbonne, Narbonne samedi 2 mai 2026.
Bourse aux vélos Samedi 2 mai, 10h00 Parvis de la médiathèque de Narbonne Aude
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00
L’associations Vélocité Narbonne organise une bourse aux vélos à destination des particuliers.
Les vélos proposés seront issus soit de l’association, soit de particuliers qui viendront les déposer le matin.
Parvis de la médiathèque de Narbonne Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie
Vente de vélos d’occasions de particuliers
À voir aussi à Narbonne (Aude)
- NARBONNE IS BEAUTIFUL MR BRAINWASH Narbonne 21 avril 2026
- NARBONNE IS BEAUTIFUL MR BRAINWASH Narbonne 28 avril 2026
- NARBONNE IS BEAUTIFUL MR BRAINWASH Narbonne 2 mai 2026
- NARBONNE IS BEAUTIFUL MR BRAINWASH Narbonne 5 mai 2026
- Atelier dégustation de pâtisseries à l’aveugle chez Chabana Narbonne, Pâtisserie Chabana,, Narbonne 8 mai 2026