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Bourse aux vélos, Parvis de la médiathèque de Narbonne, Narbonne

Bourse aux vélos, Parvis de la médiathèque de Narbonne, Narbonne

Bourse aux vélos, Parvis de la médiathèque de Narbonne, Narbonne samedi 2 mai 2026.

Lieu : Parvis de la médiathèque de Narbonne

Adresse : Narbonne

Ville : 11100 Narbonne

Département : Aude

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Bourse aux vélos Samedi 2 mai, 10h00 Parvis de la médiathèque de Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

L’associations Vélocité Narbonne organise une bourse aux vélos à destination des particuliers.
Les vélos proposés seront issus soit de l’association, soit de particuliers qui viendront les déposer le matin.

Parvis de la médiathèque de Narbonne Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie
Vente de vélos d’occasions de particuliers

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