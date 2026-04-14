Bourse aux vélos, Parvis de la médiathèque de Narbonne, Narbonne

Bourse aux vélos Samedi 2 mai, 10h00 Parvis de la médiathèque de Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

L’associations Vélocité Narbonne organise une bourse aux vélos à destination des particuliers.

Les vélos proposés seront issus soit de l’association, soit de particuliers qui viendront les déposer le matin.

Parvis de la médiathèque de Narbonne Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie

Vente de vélos d’occasions de particuliers