Atelier dégustation de pâtisseries à l’aveugle chez Chabana Narbonne, Pâtisserie Chabana,, Narbonne

Atelier dégustation de pâtisseries à l’aveugle chez Chabana Narbonne Vendredi 8 mai, 15h00 Pâtisserie Chabana, Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T15:00:00+02:00 – 2026-05-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-08T15:00:00+02:00 – 2026-05-08T16:30:00+02:00

JEU DE DEGUSTATION DE PATISSERIES A L’AVEUGLE / HANAMI

La Pâtisserie Chabana, nouvelle adresse du Guide BAO, vous propose un voyage fleuri, gourmand et ludique aux côtés de Pierre et Anaëlle dans les coulisses de leur pâtisserie / Salon de thé à Narbonne.

Au programme :

– Rencontre avec Anaëlle et Pierre

– Dégustation d’un plateau de mini-pâtisseries, chocolats et biscuits (environ 7 pièces par personne), accompagné d’un thé sélectionné par Anaëlle.

A vous de devinez ce que vous êtes en train de déguster !

Le meilleur repartira avec un petit cadeau gourmand.

** En solo **

Tarif : 29€ par personne

Tarif Membre BAO : 24€ par personne

** En Duo **

Tarif : 49€ pour 2 personnes

Tarif Membre BAO : 44€ pour 2 personnes

7 mini-pâtisseries chacun et 1 thé à partager

Pâtisserie Chabana, nARBONNE Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.guide-bao.fr/product-page/vendredi-8-mai-d%C3%A9gustation-de-p%C3%A2tisseries-%C3%A0-l-aveugle-chabana-narbonne »}]

Participez à un atelier ludique pour deviner les ingrédients des pâtisseries ! gastronomie pâtisseries