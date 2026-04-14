Atelier dégustation de pâtisseries à l’aveugle chez Chabana Narbonne, Pâtisserie Chabana,, Narbonne
Atelier dégustation de pâtisseries à l’aveugle chez Chabana Narbonne, Pâtisserie Chabana,, Narbonne vendredi 8 mai 2026.
Atelier dégustation de pâtisseries à l’aveugle chez Chabana Narbonne Vendredi 8 mai, 15h00 Pâtisserie Chabana, Aude
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T15:00:00+02:00 – 2026-05-08T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-08T15:00:00+02:00 – 2026-05-08T16:30:00+02:00
JEU DE DEGUSTATION DE PATISSERIES A L’AVEUGLE / HANAMI
La Pâtisserie Chabana, nouvelle adresse du Guide BAO, vous propose un voyage fleuri, gourmand et ludique aux côtés de Pierre et Anaëlle dans les coulisses de leur pâtisserie / Salon de thé à Narbonne.
Au programme :
– Rencontre avec Anaëlle et Pierre
– Dégustation d’un plateau de mini-pâtisseries, chocolats et biscuits (environ 7 pièces par personne), accompagné d’un thé sélectionné par Anaëlle.
A vous de devinez ce que vous êtes en train de déguster !
Le meilleur repartira avec un petit cadeau gourmand.
** En solo **
Tarif : 29€ par personne
Tarif Membre BAO : 24€ par personne
** En Duo **
Tarif : 49€ pour 2 personnes
Tarif Membre BAO : 44€ pour 2 personnes
7 mini-pâtisseries chacun et 1 thé à partager
Pâtisserie Chabana, nARBONNE Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.guide-bao.fr/product-page/vendredi-8-mai-d%C3%A9gustation-de-p%C3%A2tisseries-%C3%A0-l-aveugle-chabana-narbonne »}]
Participez à un atelier ludique pour deviner les ingrédients des pâtisseries ! gastronomie pâtisseries
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