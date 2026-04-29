Narbonne

PARADOX

2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Un cabaret contemporain dansé par des figures inspirantes.

Loriane Wagner répond à l’appel de métamorphose d’Edgar Morin avec son spectacle Paradox. Entre cabaret et danse, elle met en scène des créatures incarnant liberté et résistance.

Accompagnée de Marion Dhombres, chanteuse du cabaret travesti Madame Arthur, Laurence Wagner réunit danseurs et musiciens pour explorer l’impact humain sur la planète. Ces personnages fantasques, monstrueux et sublimes, transcendent les discours politiques par leur simple existence.

Le spectacle interroge notre perception sociale, proposant un regard libéré sur les normes. Ces créatures deviennent le symbole d’une transformation possible, entre légèreté burlesque et profonde réflexion existentielle.

.

2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 90 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A contemporary cabaret danced by inspiring figures.

Loriane Wagner answers Edgar Morin’s call for metamorphosis with her show Paradox. Somewhere between cabaret and dance, she stages creatures embodying freedom and resistance.

Accompanied by Marion Dhombres, singer of the transvestite cabaret Madame Arthur, Laurence Wagner brings together dancers and musicians to explore the human impact on the planet. These whimsical characters, both monstrous and sublime, transcend political discourse by their mere existence.

The show questions our social perception, offering a liberated look at norms. These creatures become the symbol of a possible transformation, between burlesque lightness and profound existential reflection.

L’événement PARADOX Narbonne a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi