Balèti !, Ostal Occitan Narbonés, Narbonne

Balèti ! Mercredi 29 avril, 18h00 Ostal Occitan Narbonés Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:00:00+02:00

Balèti 2026 ! C’est parti !

6 mois pour (apprendre à) danser trad oc…. 1 fois /mois, le dernier mercredi, retrouvez Lucette (la Maîtresse de danse) et les Ostalians (les musiciens), accompagnés de groupes amics locaux ou d’ailleurs…

Ou bien venez simplement vous poser, en after work, de 6 à 8 (heures du soir), entre amis, voisins, en famille… Comme vous l’ voulez !

Le bar associatif vous accueille avec ses « tastes » et boissons locales. Au profit de l’association pour faire tourner le lieu. Réservé aux socis (adhérents – minmum 1€)

A leu leu !

Ostal Occitan Narbonés 31 rue Jean Jaurès Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « convergencia.narbonesa@gmail.com »}]

Balèti 2026 ! C’est parti ! danse evenement