Mai à Vélo 2026, Vélocité Narbonne, Narbonne
Mai à Vélo 2026, Vélocité Narbonne, Narbonne vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Vélocité Narbonne Aude
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Vélocité Narbonne 1 Impasse Rameau, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie https://www.velocite-narbonne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=210033
À voir aussi à Narbonne (Aude)
- Djamdjoba ! Bal poussière, Ostal Occitan Narbonés (sous Office du Tourisme), Narbonne 18 avril 2026
- NARBONNE IS BEAUTIFUL MR BRAINWASH Narbonne 21 avril 2026
- NARBONNE IS BEAUTIFUL MR BRAINWASH Narbonne 28 avril 2026
- Balèti !, Ostal Occitan Narbonés, Narbonne 29 avril 2026
- Bourse aux vélos, Parvis de la médiathèque de Narbonne, Narbonne 2 mai 2026