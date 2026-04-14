Djamdjoba ! Bal poussière, Ostal Occitan Narbonés (sous Office du Tourisme), Narbonne

Djamdjoba ! Bal poussière Samedi 18 avril, 18h30 Ostal Occitan Narbonés (sous Office du Tourisme) Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T18:30:00+02:00 – 2026-04-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T18:30:00+02:00 – 2026-04-18T21:30:00+02:00

Dès 18h30, préparez-vous à vivre une soirée pleine d’énergie aux couleurs de l’Afrique de l’Ouest !

Autour d’Ousseni SAKO, musiciens, danseurs et artistes se rassemblent au cœur d’un cercle festif pour partager rythmes, joie et bonne humeur. Une véritable célébration où la musique résonne, les corps dansent et l’ambiance nous emporte comme dans les grandes fêtes africaines.

Cette soirée est aussi dédiée à un hommage vibrant à toutes les femmes du monde, célébrées à travers la musique, la danse et le partage.

Au programme :

– un concert de musiques africaines avec des musiciens passionnés

– une chorégraphie de danse africaine présentée par les élèves de la MJC de Narbonne

– et pour prolonger le voyage, un délicieux repas africain à partager dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Venez vibrer, danser, célébrer et goûter aux saveurs de l’Afrique dans une soirée festive et pleine de vie !

Ostal Occitan Narbonés (sous Office du Tourisme) 31, rue Jean Jaurès, Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « convergencia.narbonesa@gmail.com »}]

Venez vibrer, danser, célébrer et goûter aux saveurs de l’Afrique dans une soirée festive et pleine de vie ! Avec les élèves MJC d’Ousséni SAKO : danse + musique, et goûts de l’Afrique de l’Ouest Ousséni SAKO MJC Narbonne