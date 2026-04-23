Narbonne

LE MARCHÉ DE L’ART

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Plus de 20 artistes exposeront leurs œuvres. Toutes les formes d’art seront représentées peinture, sculpture, pastel, dessin, photographie…

Tout au long de la journée

Rencontre et échanges avec les artistes.

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Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 6 50 22 01 92 autourdelart11@gmail.com

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English :

Over 20 artists will be exhibiting their work. All art forms will be represented: painting, sculpture, pastels, drawing, photography…

Throughout the day:

Meet and chat with the artists.

L’événement LE MARCHÉ DE L’ART Narbonne a été mis à jour le 2026-04-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi