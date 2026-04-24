Narbonne

ENTRÉE DES ARTISTES

2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 22:15:00

Date(s) :

2026-05-07

Comment et pourquoi devient-on comédien ?

Ahmed Madani présente Entrée des artistes, un spectacle où sept jeunes comédiens issus de l’école des Teintureries à Lausanne se racontent. Venus de différents horizons, ils explorent leurs origines et leur passion pour le théâtre avec une sincérité désarmante.

Entre monologues et moments collectifs, ces artistes dévoilent leurs parcours intimes et personnels. Certains cabossés, d’autres révoltés, ils partagent leurs expériences d’apprentissage, leurs joies et leurs difficultés.

La pièce interroge les grandes questions de la jeunesse trouver sa place, réaliser ses rêves, donner un sens à ses projets. Un spectacle sensible qui célèbre la diversité et la résilience.

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2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 90 20

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English :

How and why does one become an actor?

Ahmed Madani presents Entrée des artistes, a show in which seven young actors from the Ecole des Teintureries in Lausanne tell their own stories. Coming from different backgrounds, they explore their origins and their passion for theater with disarming sincerity.

Between monologues and collective moments, these artists reveal their intimate and personal journeys. Some dented, others rebellious, they share their learning experiences, their joys and their difficulties.

The play examines the major issues facing young people: finding one’s place, realizing one’s dreams, giving meaning to one’s projects. A sensitive show that celebrates diversity and resilience.

L’événement ENTRÉE DES ARTISTES Narbonne a été mis à jour le 2026-04-24 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi