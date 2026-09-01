Informations pratiques

Saint-Mard

Bourse aux vélos

Champ de foire Saint-Mard Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Vous souhaitez donner une seconde vie à votre vélo ? Ou trouver un vélo pour vos déplacements quotidiens ou vos loisirs ? Participez à la bourse aux vélos !

Samedi 12 septembre dépôt des vélos d’occasion à vendre

Dimanche 13 septembre vente des vélos

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Champ de foire Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 92 93 contact@aunisatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to give your bike a second life? Or find a bike for your daily commute or leisure activities? Come to the bike swap!

Saturday, September 12: Drop-off of used bikes for sale

Sunday, September 13: Bike sale

L’événement Bourse aux vélos Saint-Mard a été mis à jour le 2026-08-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin