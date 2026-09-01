Concours de belote Salle des fêtes Saint-Mard

Informations pratiques

Saint-Mard

Concours de belote

Salle des fêtes 40 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par joueur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:30:00

fin : 2026-09-26 13:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Le Stade Boisseuillais organise un concours de belote à la salle des fêtes de Saint Mard.

Un lot pour tous les participants jambon, whisky, et d’autres lots

Buvette et restauration sur place

Réservation par téléphone.

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Salle des fêtes 40 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine stadeboisseuillais@gmail.com

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English :

The Stade Boisseuillais is organizing a belote tournament at the Saint Mard community hall.

A prize for every participant: ham, whiskey, and other prizes

Refreshments and food available on site

Reservations by phone.

L’événement Concours de belote Saint-Mard a été mis à jour le 2026-08-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin