Concours de belote Salle des fêtes Saint-Mard
samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Mard
Informations pratiques
Saint-Mard
Concours de belote
Salle des fêtes 40 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
par joueur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-26 13:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Le Stade Boisseuillais organise un concours de belote à la salle des fêtes de Saint Mard.
Un lot pour tous les participants jambon, whisky, et d’autres lots
Buvette et restauration sur place
Réservation par téléphone.
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Salle des fêtes 40 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine stadeboisseuillais@gmail.com
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English :
The Stade Boisseuillais is organizing a belote tournament at the Saint Mard community hall.
A prize for every participant: ham, whiskey, and other prizes
Refreshments and food available on site
Reservations by phone.
L’événement Concours de belote Saint-Mard a été mis à jour le 2026-08-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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