Bourse aux vêtements et vide-greniers à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat dimanche 14 juin 2026.

Frayssinet-le-Gélat

Bourse aux vêtements et vide-greniers à Frayssinet-le-Gélat

Parking de l’école Frayssinet-le-Gélat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L'Association des parents d'élèves des écoles de Frayssinet-le-Gélat et Goujounac organise une bourse aux vêtements et un vide-greniers

L'Association des parents d'élèves des écoles de Frayssinet-le-Gélat et Goujounac organise une bourse aux vêtements et un vide-greniers. Les beaux jours arrivent, c'est le moment de faire du tri ! Venez nombreux !

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Parking de l’école Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie +33 6 74 26 59 50

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English :

The Frayssinet-le-Gélat and Goujounac school parents’ association is organizing a clothing market and garage sale

L’événement Bourse aux vêtements et vide-greniers à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cazals-Salviac