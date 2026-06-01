Bourse aux vêtements et vide-greniers à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat
Bourse aux vêtements et vide-greniers à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat dimanche 14 juin 2026.
Frayssinet-le-Gélat
Bourse aux vêtements et vide-greniers à Frayssinet-le-Gélat
Parking de l’école Frayssinet-le-Gélat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
L'Association des parents d'élèves des écoles de Frayssinet-le-Gélat et Goujounac organise une bourse aux vêtements et un vide-greniers
L'Association des parents d'élèves des écoles de Frayssinet-le-Gélat et Goujounac organise une bourse aux vêtements et un vide-greniers. Les beaux jours arrivent, c'est le moment de faire du tri ! Venez nombreux !
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Parking de l’école Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie +33 6 74 26 59 50
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English :
The Frayssinet-le-Gélat and Goujounac school parents’ association is organizing a clothing market and garage sale
L’événement Bourse aux vêtements et vide-greniers à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cazals-Salviac