Informations pratiques

Issenheim

Bourse aux vêtements

51 Rue de Guebwiller Issenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 15:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vêtements d’occasion venez chiner et faire de bonnes affaires à la Maison Saint-Michel !

Envie de faire de bonnes affaires tout en adoptant une démarche responsable ? Venez participer à notre bourse aux vêtements pour femmes, hommes et enfants à la Maison Saint-Michel à Issenheim.

Venez découvrir un large choix d’articles à petit prix dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Cette journée est l’occasion idéale de renouveler votre garde de robe, d’habiller vos enfants et de donner une seconde vie aux vêtements.

Vous souhaitez également vendre ? Des stands sont disponibles pour les particuliers qui souhaitent exposer et vendre leurs vêtements et accessoires. Profitez en pour faire de la place dans vos tiroirs et placards !

Que vous soyez acheteur ou exposant, nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité et remplie de bonnes affaires !

Pour réserver un stand n’hésitez pas à nous contacter.

Informations pratiques

Maison Saint-Michel, 51 rue de Guebwiller, 68500 Issenheim

Dimanche 6 septembre 2026

Horaire 9h-15h

Entrée libre et gratuite 0 .

51 Rue de Guebwiller Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 24 24 maison-st-michel@providence-ribeauville.net

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English :

Secondhand items: Come browse and find great deals at Maison Saint-Michel!

L’événement Bourse aux vêtements Issenheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller