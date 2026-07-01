Informations pratiques

Issenheim

La 2eme Guinguette du parc de la Maison Saint-Michel

51 Rue de Guebwiller Issenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Une seconde soirée guinguette pour prolonger l’été à la Maison Saint-Michel !

La Maison Saint-Michel à Issenheim propose une seconde soirée guinguette le samedi 29 août, de 18 h à 23 h, dans le cadre verdoyant de son parc.

Après une première soirée prévue le 18 juillet, cet événement offrira une nouvelle occasion de profiter de l’été dans une ambiance conviviale et chaleureuse. En famille, entre amis ou entre voisins, le public est invité à partager un bon moment festif !

Venez profiter d’une soirée pleine de musique, de bonne humeur et de gourmandise dans une ambiance festive. Entre les plus grands hits des années 80 à 2000, les diverses animations, la tombola et des foodtrucks pour tous les goûts !

Venez nombreux partager une soirée conviviale, festive et pleine de bonne humeur au cœur du parc pour clôturer l’été en beauté !

Informations pratiques

Date samedi 29 août

Horaires de 18 h à 23 h

Lieu Maison Saint-Michel, 51 rue de Guebwiller, 68500 Issenheim

Entrée gratuite 0 .

51 Rue de Guebwiller Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 24 24 maison-st-michel@providence-ribeauville.net

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English :

A second open-air dance party to keep the fun going at Maison Saint-Michel!

L’événement La 2eme Guinguette du parc de la Maison Saint-Michel Issenheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller