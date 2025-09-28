Informations pratiques

Beinheim

Bourse aux vêtements, jouets et puériculture

1 rue du Foyer Beinheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 16:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Pour les exposants (inscription obligatoire) c’est l’occasion de se débarrasser de vêtements anciens et de faire un peu de place dans sa garde-robe. Pour les acheteurs, c’est l’occasion de s’habiller pour pas cher. Petite restauration sur place.

Pour les exposants (inscription obligatoire) c’est l’occasion de se débarrasser de vêtements anciens et de faire un peu de place dans sa garde-robe. Pour les acheteurs, c’est l’occasion de s’habiller pour pas cher. Petite restauration sur place. .

1 rue du Foyer Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 02 86 95 amicale.sp.beinheim@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For exhibitors (registration required), it’s a chance to get rid of old clothes and make some space in your wardrobe. For buyers, it’s a chance to get dressed for less. Light refreshments on site.

L’événement Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Beinheim a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg