Thé dansant Beinheim

Thé dansant Beinheim dimanche 28 septembre 2025.

Thé dansant

1 rue du Foyer Beinheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28 20:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Venez profiter d’une ambiance conviviale au thé dansant animé par l’orchestre Marley Brown. Au programme des rythmes entraînants, des pas de danse endiablés, et des sourires à volonté ! Petite restauration. ouverture de la salle à 14h15. .

1 rue du Foyer Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 61 52 56

L’événement Thé dansant Beinheim a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg