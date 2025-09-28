Thé dansant Beinheim
Thé dansant Beinheim dimanche 28 septembre 2025.
Thé dansant
1 rue du Foyer Beinheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-28 15:00:00
fin : 2025-09-28 20:00:00
2025-09-28
Venez profiter d’une ambiance conviviale au thé dansant animé par l’orchestre Marley Brown. Au programme des rythmes entraînants, des pas de danse endiablés, et des sourires à volonté ! Petite restauration. ouverture de la salle à 14h15. .
1 rue du Foyer Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 61 52 56
