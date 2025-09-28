Concert Orchestre d’Harmonie de Beinheim Beinheim
Concert Orchestre d’Harmonie de Beinheim Beinheim samedi 6 juin 2026.
Beinheim
Concert Orchestre d’Harmonie de Beinheim
1 rue du Foyer Beinheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Assuré par l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim, sous la direction d’Emmanuel Lebedel.
Assurée par l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim, sous la direction d’Emmanuel Lebedel. Le programme, alliant pièces classiques et plus modernes, invite au voyage guidé par l’aventure et la découverte.
Petite restauration et buvette avant/après le concert et durant l’entracte. .
1 rue du Foyer Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 53 71 74 ohbeinheim@gmail.com
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English :
Performed by the Orchestre d?Harmonie de Beinheim, conducted by Emmanuel Lebedel.
L’événement Concert Orchestre d’Harmonie de Beinheim Beinheim a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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