Beinheim

Marché aux puces

Beinheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vous aurez la possibilité de flâner ou de dégoter la bonne affaire. Des jouets, des livres, des habits, des outils, de la vaisselle et bien d’autres accessoires divers et variés seront en vente à petits prix. Autant dire que dans ce bric-à-brac, chacun pourra trouver son bonheur. inscriptions obligatoires. Petite restauration sur place.

Vous aurez la possibilité de flâner ou de dégoter la bonne affaire. Des jouets, des livres, des habits, des outils, de la vaisselle et bien d’autres accessoires divers et variés seront en vente à petits prix. Autant dire que dans ce bric-à-brac, chacun pourra trouver son bonheur. inscriptions obligatoires.

Petite restauration sur place. .

Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est +33 6 48 78 55 84 videgrenierssb@yahoo.fr

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English :

You’ll have the opportunity to stroll around or get a good deal. Toys, books, clothes, tools, crockery and many other diverse and varied accessories will be on sale at low prices. In other words, in this bric-a-brac, everyone will be able to find what he or she is looking for. Registration required. Small restoration on the spot.

L’événement Marché aux puces Beinheim a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg