Bourse de puériculture et petite enfance Vallenay
Bourse de puériculture et petite enfance Vallenay samedi 20 juin 2026.
Vallenay
Bourse de puériculture et petite enfance
2 Route du Boischaut Vallenay Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La MAM (Hakumamatata) (Maison des Assistantes Maternelles) organise une bourse de puériculture et de la petite enfance à Vallenay.
Une journée pour vous permettre d’investir, à petit budet, dans des vêtements, jouets et matériels de la petite enfance grâce à cette bourse organisée par la MAM de Vallenay. Buvette et petite restauration sur place. .
2 Route du Boischaut Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 50 48 14
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English :
The MAM (Hakumamatata) (Maison des Assistantes Maternelles) is organizing a nursery and childcare fair in Vallenay.
L’événement Bourse de puériculture et petite enfance Vallenay a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LIGNIERES