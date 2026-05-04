Saint-Angel

Bourse d’échanges de pièces agricoles

Saint-Angel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

L’association Les vieux crampons fumants organise une bourse d’échanges de pièces agricoles tracteur, moto, auto, camion…

Exposition et démonstration de vieux tracteurs

Entrée gratuite, buvette et grillades sur place .

Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 19 63 danielmonteil719@gmail.com

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English : Bourse d’échanges de pièces agricoles

L’événement Bourse d’échanges de pièces agricoles Saint-Angel a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze