Bourse d’échanges de pièces agricoles Saint-Angel
Bourse d’échanges de pièces agricoles Saint-Angel samedi 15 août 2026.
Saint-Angel
Bourse d’échanges de pièces agricoles
Saint-Angel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
L’association Les vieux crampons fumants organise une bourse d’échanges de pièces agricoles tracteur, moto, auto, camion…
Exposition et démonstration de vieux tracteurs
Entrée gratuite, buvette et grillades sur place .
Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 19 63 danielmonteil719@gmail.com
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English : Bourse d’échanges de pièces agricoles
L’événement Bourse d’échanges de pièces agricoles Saint-Angel a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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